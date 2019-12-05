الجيش الأمريكي يحتفظ بـ600 جندى في سوريا

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة أتمت انسحابها العسكري من شمال شرق سوريا؛ ليصبح عدد الجنود الأمريكيون في بقية أنحاء سوريا حوالي 600 جندي.

وأكد إسبر، ‬‬‬في مقابلة أجرتها معه "رويترز" على احتفاظه بالقدرة على إدخال أعداد صغيرة من القوات وإخراجها وفقا للضرورة في سوريا، لكنه أضاف أن عدد القوات سيتأرجح عند مستوى 600 فرد في المستقبل المنظور.

وقال إسبر: "سيكون العدد ثابتا نسبيا حول ذلك الرقم. ولكن إذا رأينا أن هناك أمورا تحدث، فسيكون باستطاعتي زيادة العدد قليلا".

ولم يستبعد إسبر خفض مستوى القوات على نحو أكبر إذا ساهم الحلفاء الأوروبيون في المهمة في سوريا، متابعا: "إذا قررت دولة حليفة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تقديم 50 فردا لنا فقد يكون بمقدوري سحب 50 شخصا (من قواتنا)".

وبعد محادثات بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، أشار إسبر إلى أن تركيا لم تتزحزح عن موقفها بعد فيما يتعلق بمنظومة إس-400 الروسية، قائلا: "لا تقدم في هذه النقطة".

وتقول واشنطن إن منظومة إس-400 تتعارض مع الدفاعات الجوية لحلف الأطلسي وتمثل تهديدا لمقاتلات إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن وأعلنت في يوليوعن استبعاد تركيا من برنامج المقاتلات إف-35. وهددت أيضا بفرض عقوبات على أنقرة.

لكن أردوغان وبعد ضغط من الأعضاء الآخرين في حلف الناتو ومنهم الولايات المتحدة تراجع عن تهديد بعرقلة خطط دفاعية لدول البلطيق وبولندا ما لم يصنف الحلفاء المقاتلين الأكراد بأنهم إرهابيون.

وقال إسبر عن التحول في الموقف التركي: "أعتقد أنه تحرك إيجابي للأمام"، مضيفا "ظلوا جزءا ثمينا من حلف الناتو على مدى عقود، من الأيام الأولى. ولهذا عملنا على أن يظلوا معنا".