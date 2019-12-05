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أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة، اليوم الخميس، تراجع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة خلال أكتوبر الماضي إلى 47.2 مليار دولار مقابل 51.1 مليار دولار خلال سبتمبر السابق عليه.

وكانت تقديرات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم للعجز تتراوح بين 46.8 مليار و52 مليار دولار.

وبلغت نسبة تراجع العجز خلال الشهر الماضي 7.6% في حين وصل العجز بدون حساب تجارة المواد البترولية خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 47.98 مليار دولار.

وأشارت وزارة التجارة الأمريكية إلى تراجع الواردات خلال أكتوبر الماضي بنسبة 1.7% شهريًا إلى 254.32 مليار دولار مقابل 258.65 مليار دولار خلال سبتمبر السابق عليه، في حين تراجعت الصادرات بنسبة 0.2% إلى 207.12 مليار دولار مقابل 207.55 مليار دولار خلال الفترة نفسها.