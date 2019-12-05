قرقاش: نتطلع إلى قمة الخليجية فى الرياض بكل تفاؤل وأمل

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، اليوم الخميس، تطلع بلاده بكل تفاؤل وأمل إلى قمة دول مجلس التعاون الخليجي، التي ستعقد في العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء المقبل.

وقال قرقاش، في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نتطلع إلى قمة الرياض بكل تفاؤل وأمل. فهي القمة التي تستمد أهميتها مما يحمله الموقع والمكان من وزن وثقل استراتيجي، وإيماننا بدور المملكة العربية السعودية الشقيقة الخليجي والعربي الراسخ، ومعه التزامنا الوطيد بنجاح مسيرة مجلس التعاون في زمن التشتت والقلق"، وفقا لموقع "العربية نت" الإخباري.

وأكد التزام الإمارات بالتعاون الخليجي، قائلاً: "التزام الإمارات بالتكتل الخليجي المؤسسي في عمق رؤيتها الحريصة على استقرار المنطقة وازدهارها، وقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لهذا الركب المبارك خير عهد وضمان لنجاح واستمرار المسيرة المباركة التي تجمعنا قادة وشعوبا".

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، قد أعلن الأحد الماضي، أن القمة الخليجية المقبلة ستُعقد في 10 ديسمبر الجاري في الرياض، متوقعا أن تخرج بقرارات بناءة تعزز من الوحدة الخليجية وتعمق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وترسخ أركان المجلس"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

ويأتى انعقاد القمة بالتزامن مع تقارير وتصريحات عن قرب التوصل لحل للأزمة القطرية ومقاطعة دول الرباعى العربى لمكافحة الإرهاب (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) للدوحة.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن زيارة سرية لوزير الخارجية القطرى محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى السعودية فى سبتمبر الماضى عرض خلالها على عدد من كبار المسؤولين السعوديين، استعداد الدوحة قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين في سبيل إنهاء الخلاف بين قطر والمملكة وإعادة العلاقات بينهما.

وقال دبلوماسى خليجى لوكالة "رويترز" إنه "من المتوقع أن تضع قمة مجلس التعاون الخليجى فى الرياض، الأساس لتحسين العلاقات وهو أمر بات الآن مرجحا أكثر من أى وقت مضى"، مضيفا: "نرى أن قبلات الخليج (بالأنوف) تقترب".