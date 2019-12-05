شرطة هونج كونج تعتقل قوميين أوكرانيين شاركوا في الاحتجاجات

أعلنت شرطة هونج كونج اعتقال قوميين أوكرانيين شاركوا في احتجاجات هونغ كونغ، مشيرة إلى وجود ما لا يقل عن 4 من الراديكاليين الأوكرانيين بين المخربين.

وأكدت شرطة هونج كونج - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - أن القوميين الأوكرانيين الذين شاركوا في أعمال الشغب سينالون عقابهم وفقا للقانون.

وأشارت إلى أن 4 من المتطرفين، على الأقل من أوكرانيا، قاموا بنشر صور لهم على الشبكات الاجتماعية، وهم يشاركون في الاحتجاجات في هونج كونج.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد القوميون الأوكرانيون أنهم نقلوا خبراتهم وساعدوا في ترتيب "ميدان صيني"، تيمنا بحركة "ميدان" كييف التي خلصت إلى الإطاحة بحكومة فيكتور يانوكوفيتش.