تختتم اليوم، الخميس، مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهتين، حيث يحل نيوكاسل يونايتد ضيفًا على شيفيلد يونايتد في التاسعة والنصف مساءً على ملعب برامال لين، فيما يستضيف أرسنال فريق برايتون في العاشرة والربع مساءً على ملعب الإمارات.

ويتطلع أرسنال، صاحب المركز العاشر برصيد 19 نقطة، إلى استعادة مذاق الانتصارات الذي غاب عنه طوال ثماني مباريات، عندما يستضيف برايتون، صاحب المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة، وذلك في أول مباراة للأرسنال على ملعبه تحت قيادة مديره الفني المؤقت فريدي ليونجبرج.

وكان أرسنال كافح من أجل تحقيق تعادل صعب أمام مضيفه نورويتش سيتي 2 / 2 في أول مباراة له تحت قيادة ليونجبرج الذي تولى مسؤولية الفريق عقب إقالة أوناي إيمري من منصب المدير الفني.

وفي المباراة الثانية اليوم، يستضيف شيفيلد يونايتد، صاحب المركز التاسع برصيد 19 نقطة، فريق نيوكاسل، صاحب المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

ويسعى فريق شيفيلد إلى العودة لطريق الانتصارات بعدما تعادل في مبارياته الثلاث الأخيرة أمام توتنهام، مانشستر يونايتد ووولفرهامبتون على الترتيب.

على الجانب الأخر يسعى نيوكاسل إلى الاستفادة من الروح العالية التي يتحلى بها الفريق بعد التعادل في الجولة الأخيرة أمام مانشستر سيتي، حامل اللقب، من أجل تحقيق الفوز للابتعاد عن المراكز المتأخرة في الجدول.