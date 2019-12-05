الزراعة: إطلاق مشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية بمطروح

أعلن الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، إطلاق مشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية "برايد"، والذي ينفذه مركز بحوث الصحراء بمحافظة مطروح، بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

جاء ذلك، خلال ورشة العمل والتي عقدت بمحافظة مطروح للإعلان عن بدء المشروع، بحضور الدكتور محمد أبو غنيمة، السكرتير العام لمحافظة مطروح، ممثلا للواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتورة دينا صالح – المدير الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" بالقاهرة، والدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، والدكتور نعيم مصيلحي، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، وعدد من أعضاء مجلس النواب بمحافظة مطروح، فضلا عن عدد من العمد والمشايخ والعواقل من أبناء محافظة مطروح.

وأكد الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية، حريصة على تحقيق التنمية بمحافظة مطروح، باعتبارها واحدة من أهم المحافظات الودية في مصر، لافتا إلى أنه تم بها تنفيذ مشروعات قومية الكبرى وعملاقة، من شأنها تغيير وجه الحياه في مطروح في المستقبل القريب، مثل: مدينة العلمين الحديدة، ومحطة الضبعة النووية، وهي مشروعات ستحقق نمو اقتصادي وسيتخى، غير مسبوق للمحافظة، مما يؤكد على أنها تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن مشروع "برايد" يوجه أنشطته وتمويله من الإيفاد بالأساس إلى الاستثمار في البشر وتنمية القدرات للمزارعين والمرأة الريفية، بأساليب الزراعة المتطورة، وعلى الصناعات الصغيرة التي تساهم في تعظيم العائد الاقتصادي، ورفع نستوى معيشة ابناء المحافظة، لافتا إلى أن أنشطة المشروع تشكل أيضا تنمية الثروة الحيوانية، والنباتية بالمحافظة.

وأوضح أنه من خلال المشروع وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والتعليم والصحة سيتم انشاء مدارس متنوعة، ومستشفيات لتقديم الرعاية الصحية بصفة مستمرة طوال العام، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة وقدرات المزارعين والمراة الريفية.

وشدّد على أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (ايفاد) ومساهماته الجادة فى النهوض بقطاع الزراعة المصرية، من خلال تمويله لعدد من المشروعات التنموية في مجال الزراعة، لافتا إلى أهمية تخصيص تمويل أحد هذه المشروعات لمحافظة مطروح، باعتبارها البوابة الغربية لمصر، من خلال مركز بحوث الصحراء وبالتنسيق والتعاون مع محافظة مطروح.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للمشروع هو تخفيف حدة الفقر، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين من أبناء مطروح وسيوة ومنطقة جنوب العلمين، من خلال تنفيذ حزمة من الأنشطة التي تحقق التنمية المستدامة في مناطق عمل المشروع.

كما كلف وزير الزراعة مركز بحوث الصحراء ببذل قصارى الجهد للتنفيذ الفعال لكل أنشطة المشروع، بالتعاون مع جميع الأطراف داخل الوزارة والوزارات الأخرى ذات العلاقة.

وخلال كلمته قال الدكتور نعيم مصيلحي، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن أبرز مايميز هذا المشروع هو التكامل بين العديد من الأنشطة حيث سيتم تنفيذ أنشطة تتعلق بالمنطقة الممتدة، من غرب الضبعة وحتى السلوم والتى تعتمد على الأمطار، كذلك سيتم تنفيذ أنشطة تتعلق بحصاد مياه الأمطار وتتمية وتأهيل الوديان وتطهير الآبار الرومانية القديمة وتنمية المراعي والثروة الحيوانية والرعاية البيطرية وإنشاء مدارس ووحدات صحية ثابتة ومتنقلة وفصول لمحو الأمية وإنشاء وتمهيد الطرق للربط بين المجتمعات والقرى والنجوع.

وأكد أنه سيتم أيضا تنفيذ انشطة تتعلق بالتنمية الزراعية بواحة سيوة، وكذلك أنشطة تتعلق بالصحة والتغذية السليمة والتعليم، وإجراء دراسة مستفيضة لإيجاد حلول لمشاكل الصرف الزراعي بواحة سيوة، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة تستهدف تقديم الدعم الفني لشباب الخريجين في الأراضي الجديدة بمنطقة المغرة.