عفو رئاسي عن مؤسس حزب الرابطة الإيطالي

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حصل أمبرتو بوسي السياسي الإيطالي المخضرم الذي أسس حزب الرابطة المعارض اليميني المتطرف بزعامة ماتيو سالفيني على إلغاء عقوبة جنائية اليوم الخميس بصدور عفو رئاسي.

ومع ذلك، اضطر بوسي /78 عاما/ إلى أن يقضي عاما في خدمة المجتمع لارتكابه جريمة إساءة بحق رئيس الدولة، بسبب تصريحات أدلى بها خلال تجمع سياسي عام 2011.

ووصف الرئيس آنذاك جورجيو نابوليتانو بأنه "تيرون"، وهو مصطلح مهين للجنوبيين.

وتولى نابوليتانو السلطة في الفترة بين عامي 2006 حتي 2015، وهو من مدينة نابولي.

وقالت الرئاسة الإيطالية إن خليفة نابوليتانو وهو سيرجيو ماتاريلا، وهو جنوبي آخر من صقلية – أصدر عفوا عن بوسي نظرا لاعتلال صحته وللآراء الإيجابية من قبل المدعين العامين ومن نابوليتانو.