مقتل وإصابة 49 شخصا في اشتباك بين قبيلتين بجنوب السودان

قتل 29 شخصًا على الأقل في دولة جنوب السودان، اليوم الخميس، إثر اشتباك قبيلتين خصمتين على ملكية إحدى الجزر الواقعة في نهر النيل، حسبما قال منسق المنطقة لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب .أ).

وقال منسق المنطقة جوزيف دينج ماوات، إن الاشتباك الذي وقع في وقت مبكر من اليوم، خلف أيضا نحو 20 مصابًا.

الجدير بالذكر أن القبيلتين تنحدرين من ولايتي البحيرات الشرقية وجونجلي، وكلاهما تزعمان ملكيتهما للجزيرة التي تعد استراتيجية لكونها موقع رسو للقوارب.

يشار إلى أن الاشتباكات القبلية شائعة في الدولة الواقعة بشرق القارة الإفريقية التي انفصلت عن دولة السودان في عام 2011، وأسفرت عن حرب أهلية تالية عن مئات الآلاف من القتلى وملايين النازحين.