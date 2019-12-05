إسرائيل وأمريكا تتعهدان بتعزيز العلاقات الدفاعية لمقاومة إيران

تعهد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، أمس الأربعاء، في العاصمة البرتغالية لشبونة، بتعزيز العلاقات الدفاعية القوية بالفعل لمقاومة ما وصفاه بعدوان إيراني متصاعد.

وجاءت تصريحات نتنياهو، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج ، في بداية اجتماع تم الترتيب لعقده على عجل في لشبونة مع بومبيو بعدما غادر الأخير واشنطن للقيام بجولة تشمل البرتغال وبريطانيا والمغرب هذا الاسبوع.

وفي إشارة إلى الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرا في إيران وقوبلت بحملة قمع حكومية دموية ،قال نتنياهو "عدوان إيران يتنامى، لكن إمبراطوريتها تترنح"مضيفا: "أقول، فلنجعلها تترنح أكثر."

من جانبه، أشار بومبيو أيضا إلى احتجاجات مناهضة لإيران في العراق ولبنان قام بها اشخاص قال "إنهم يدركون التهديد من جانب القادة السياسيين الفاسدين الذين يمثلون على نحو سيئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية ".

ورفض نتنياهو وبومبيو الإجابة على أسئلة عن هجمات جوية ترددت تقارير أنه تم شنها في سورية أو عن احتمال قيام إسرائيل بضم وادي الأردن.

ولم يكشف الجانبان عما إذا كانا سوف يناقشان المضي قدما في معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل،رغم أن نتنياهو قال إنه يريد مناقشة "القدرة على تعزيز مصالحنا الدفاعية المتبادلة بشكل اكبر".

ويدعم نتنياهو العقوبات القاسية التي تفرضها الولايات المتحدة على ايران منذ انسحابها في شهر مايو العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم مع طهران في عام 2015.