«الصحة»: معاملة أطباء «الزمالة المصرية» مثل المُقيم من اليوم الأول للتكليف



• نقيب الأطباء: هدف النقابة والوزارة هو مصلحة الطبيب وتقديم أفضل خدمة للمريض المصري

• العماري: شعار المرحلة القادمة «التعليم حق وواجب للأطباء»

• مرشد: نظام تدريب الأطباء الجديد ببرنامج الزمالة المصرية لا يمكن أن يرفضه عاقل



استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وفدًا من نقابة الأطباء على رأسه كل من الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، والدكتور إيهاب الطاهر أمين عام النقابة، بالإضافة إلى الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور أحمد محيي القاصد مساعد الوزيرة لشئون المستشفيات، والدكتور أحمد السبكي المدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، في ديوان عام الوزارة، مساء أمس؛ استجابة لطلب النقابة بعقد اجتماع لتوضيح بعض الاستفسارات الخاصة بتنفيذ نظام تدريب الأطباء الجديد ببرنامج الزمالة المصرية.

وقالت الوزيرة إن نظام تدريب الأطباء ببرنامج الزمالة المصرية تم دراسته والإعداد له منذ فترة للتأكد من إمكانية تطبيقه بشكل دقيق على أرض الواقع، مؤكدة أن شعار الفترة القادمة هو تعليم الطبيب المصري، حيث إن مسئولية الدولة هي الاهتمام بمصلحة الطبيب وذلك ضمن واجباتها للحفاظ على حق المريض في الحصول على خدمة طبية من خلال طبيب مؤهل ومدرب.

وأكدت أن أساس نظام تدريب الأطباء الجديد هو طبيب متعلم، ومنهج معتمد، ومكان تدريب معتمد، ومدربين أكفاء في التعليم الطبي، مشيرة إلى أن نظام التدريب إلزامى لكل من يكلف للعمل بوزارة الصحة من خريجي كليات الطب، بما يحقق إصلاح التعليم الطبي المهني وحق الأطباء في الحصول على فرص تدريبية، كما يهدف إلى تقديم أطباء أكفاء للعمل في منظومة التأمين الصحي الشامل التي تم إطلاقها والتي تقوم في الأساس على بيئة عمل جيدة وأجور عادلة ونظام تدريب مهني للأطباء، مؤكدة أهمية تكاتف جميع الجهود لإنجاح ذلك النظام لصالح الطبيب والمريض المصري.

وتابعت الوزيرة أن نظام تدريب الأطباء ببرنامج الزمالة المصرية يرفع من كفاءة الأطباء بما يوازي زملائهم في المستشفيات الجامعية والمؤسسات الطبية مثل مؤسسة مجدي يعقوب، موضحة أنه يتم تدريب الأطباء على كيفية البحث العلمي وكذلك إتاحة النشر للأبحاث العلمية، كما تم البدء في تنفيذ خطوات اعتماد الكلية الملكية البريطانية للمناهج وطرق التقييم والتدريب بحيث تكون أي مستجدات في برنامج الزمالة المصرية لابد أن تتوافق مع معايير الاعتماد من الكلية البريطانية، لافتة إلى أنه تم إلحاق 3 أطباء من أوائل دفعات الزمالة المصرية ما قبل عام 2012 بالمجالس العلمية للزمالة المصرية، وسيتم تطبيق ذلك النظام على الدفعات القادمة بالزمالة.

وأضافت أن وزارة الصحة ملتزمة بتحمل التكاليف المالية للأطباء كافة، حيث سيعامل الأطباء بنظام التدريب الجديد ببرنامج الزمالة المصرية معاملة الطبيب المقيم من اليوم الأول للتكليف، مشيرة إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع كلية طب جامعة هارفارد لمدة 3 سنوات لتدريب الأطباء على البحث العلمي، حيث يتيح ذلك لجميع الأطباء العاملين بمنظومة التأمين الصحي الشامل نشر أبحاثهم العلمية.

ونوّهت بأنه سيتم تدريب أول دفعة من الأطباء المُدرٍبين ببرنامج الزمالة المصرية على طرق التعليم والذي يبدأ في شهر ديسمبر الجاري من خلال استقدام وفد من الأطباء المتخصصين بجامعة هارفارد، موضحة أن القيادة السياسية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الأساس في تنفيذ كل تلك الخطوات في إطار الموارد المتاحة بالدولة، لافتة إلى إطلاع نقابة الأطباء على أي تعديل بنظام تدريب الأطباء الجديد قبل تطبيقه.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن التأمين الصحي الشامل يتطلب إصلاحاً في منظومة التعليم الطبي المهني وخلق كوادر جديدة من الممارس العام وطبيب الأسرة، ولذلك تم اعتماد نظم التقييم والتدريب وكذلك مراجعة واعتماد المناهج التعليمية، لافتا إلى أنه تم التغلب على تحديات التواصل مع المؤسسات التعليمية الطبية العالمية مثل كلية الطب بجامعة هارفارد، مضيفاً أن شعار المرحلة القادمة للأطباء هو "التعليم حق وواجب".

وأضاف الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء، أنه لابد من ظهور بعض التحديات لأي نظام يتم تطبيقه بشكل جديد، موضحًا أن ذلك أمرًا مقبولًا حيث إن النقابة أرسلت في خطابها الأول للوزارة ترحيبًا بنظام تدريب الأطباء الجديد لكنه يتضمن استفسارات لبعض النقاط، كما أشار إلى معاناة الأطباء في الماضي للتسجيل بالزمالة المصرية بعد قضاء عامين بالتكليف دون تدريب فعلي على التخصص، مؤكدًا أهمية ذلك النظام الذي يتيح الفرصة لتعليم جميع الأطباء.