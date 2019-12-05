4 نواب بالبرلمان الأوروبي يستقيلون من حزب بريكست دعما لجونسون

ذكر أربعة من أعضاء حزب بريكست في البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، أنهم سوف يستقيلون من الحزب لدعم المحافظين بزعامة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الانتخابات المبكرة التي ستجري الأسبوع المقبل.

وقال أعضاء البرلمان الأوروبي الأربعة أنهم يدعمون جونسون في تعهده "بإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي(بريكست)" في 31 يناير بموجب الاتفاق الذي توصل إليه مع بروكسل، لاعطائه د فعة قبل الانتخابات.

وحث النواب أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على دعم حزب بوريس جونسون المحافظ".

وكان جونسون تعهد اليوم الخميس بخفض الضرائب على الأسر البريطانية بواقع نحو 200 جنيه استرليني (260 دولار) سنويا في حال فاز حزب المحافظين الذي يرأسه بالانتخابات العامة المبكرة المقررة الأسبوع المقبل.