اليمن: إتلاف 1600 لغم من مخلفات مليشيا الحوثي بمحافظة شبوة

أتلف المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام)، 1600 لغم وقذيفة غير منفجرة وعبوات ناسفة، زرعتها مليشيا الحوثي في مديريتي بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة جنوب شرقي البلاد.

وأكد المشرف العام للفرق الهندسية في شبوة المهندس عبدالله سالم حسن - في تصريح أوردته قناة (العربية) الإخبارية - أن الفرق العاملة في مديريتي بيحان وعسيلان تمكنت منذ بدء العمل في المشروع، من تطهير وتأمين 30 حقلا ومنطقة ملغمة، نزعت الفرق منها حوالي 23 ألف لغم وعبوة ناسفة و قذيفة غير منفجرة.

وأوضح أن عملية التفجير التي نفذتها فرق "مسام" تشمل 4000 لغم و250 عبوة ناسفة، فيما تنوعت البقية ما بين قذائف غير منفجرة وذخائر.. لافتا إلى أن جميع المناطق والحقول التي تم تأمينها تعد من المناطق ذات التأثير العالي، كونها مناطق زراعية ومناطق رعي وتجمعات سكنية وفيها آبار المياه ومدارس وطرقات المدنيين.

وأشاد بتعاون المواطنين في تلك المناطق من خلال الإبلاغ عن المناطق المشتبه زراعتها بالألغام والإدلاء بأي معلومات تتعلق بذلك.