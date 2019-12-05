البحرية الأمريكية: مقتل شخص على الأقل في إطلاق نار بقاعدة بيرل هاربر

أكدت البحرية الأمريكية في بيان صباح اليوم الخميس (مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي) أن شخصا على الأقل قتل في إطلاق نار بقاعدة بيرل هاربر، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.