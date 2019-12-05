البحرية الأمريكية: مقتل شخص على الأقل في إطلاق نار بقاعدة بيرل هاربر

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أكدت البحرية الأمريكية في بيان صباح اليوم الخميس (مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي) أن شخصا على الأقل قتل في إطلاق نار بقاعدة بيرل هاربر، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.