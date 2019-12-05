 البحرية الأمريكية: مقتل شخص على الأقل في إطلاق نار بقاعدة بيرل هاربر - بوابة الشروق
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البحرية الأمريكية: مقتل شخص على الأقل في إطلاق نار بقاعدة بيرل هاربر

البحرية الأمريكية
البحرية الأمريكية
واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 5 ديسمبر 2019 - 5:10 ص | آخر تحديث : الخميس 5 ديسمبر 2019 - 5:10 ص

أكدت البحرية الأمريكية في بيان صباح اليوم الخميس (مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي) أن شخصا على الأقل قتل في إطلاق نار بقاعدة بيرل هاربر، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.


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