 تحرير 125 محضرا لصيدليات مخالفة في البحيرة خلال نوفمبر الماضي - بوابة الشروق
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تحرير 125 محضرا لصيدليات مخالفة في البحيرة خلال نوفمبر الماضي

خميس البرعي
نشر فى : الخميس 5 ديسمبر 2019 - 11:27 ص | آخر تحديث : الخميس 5 ديسمبر 2019 - 11:27 ص

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية المرخصة من قبل وزارة الصحة؛ لضبط سوق الدواء والتأكد من عدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة، والغلق الإداري للصيدلية المخالفة بمعرفة إدارة الصيدلة بالمديرية.

ومن جانبه، صرح الدكتور يسرى بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بأن إجمالي عدد المحاضر التي تم تحريرها للصيدليات المخالفة خلال شهر نوفمبر الماضي بلغ 125 محضرا، كما بلغ عدد قرارات الغلق الإداري التي تم تنفيذها -لعدم وجود مدير- 79 قرارا.

وأشار إلى أن عدد المؤسسات الصيدلية التي صدر لها قرار بإلغاء الترخيص 2، أما المؤسسات التي تم ترخيصها فبلغت 27.

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