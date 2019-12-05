سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

مصفاة نفط في نيجيريا - صورة من أرشيف رويترز

وصلت أخيرا أكبر مصفاة لتكرير النفط في العالم إلى وجهتها نيجيريا، بعدما قطعت رحلة طولها 11 ألف ميل.

ويبلغ طول المصفاة، وهى على شكل عمود 5ر112مترا، بما يساوي طول ملعب كرة قدم، وتزن 2ر250طن متري بما يعادل وزن 320 فيلا ضخما.

ووصلت المصفاة، التي سوف تقوم بتسخين النفط الخام بدرجات حرارة متفاوتة لانتاج أنواع مختلفة من الوقود، يوم الاحد الماضي إلى ميناء لاجوس،حسبما ذكرت شركة دانجوت للصناعات المحدودة في بيان.

وذكرت وكالة بلومبرج انه سوف يتم انزال المصفاة بعناية من سفينة الشحن حتي يمكن نصبها بوصفها الوحدة الاكثر اهمية في معمل دانجوت لتكرير البترول في نيجيريا.

وعندما يتم تشغيلها، ستكون أكبر منشأة لمعالجة النفط في أفريقيا والعالم.

وفقا لشركة دانجوت، غادرت المصفاة، الصين، منذ نحو 12 أسبوعا على متن السفينة "فان زهو 9"، وهى سفينة مخصصة لنقل القطع الثقيلة الخاصة بالبنى التحتية عبر المحيطات.