سفينة إنقاذ المهاجرين «سي-ووتش 3» تغير علمها من الهولندي إلى الألماني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت المنظمة التي تُسير سفينة "سي-ووتش 3" الخيرية للإنقاذ المحتجزة في إيطاليا منذ يوليو لخرق قوانين الهجرة، أن السفينة غيرت علمها من الهولندي إلى الألماني.

وقالت منظمة "سي-ووتش" الخيرية الألمانية في بيان إن قرارها يأتي نتيجة لـ"الموقف العنيد وغير المتعاون" للسلطات الهولندية.

وأضافت المنظمة أنها كانت على تواصل دائم مع الدولة صاحبة العلم بعد عمليات الإنقاذ ولكنها اشتكت من أنها لم تتلق أبدا أي دعم من السلطات الهولندية متى كان عندها مشاكل.

واتهمت المنظمة أيضا وزارة النقل الهولندية بإدخال قانون "مخصص لغرض ما" ضد سفينة "سي-ووتش 3" لتجعل الأمور "أصعب وأكثر تكلفة" لتسجيل الأصول التابعة للمنظمات غير الحكومية في هولندا.

يشار إلى أن "سي-ووتش 3" محتجزة حاليا في ميناء ليكاتا بصقلية.

واحتجزت السلطات الإيطالية السفينة بعد مواجهة في جزيرة لامبيدوسا وفيها شقت قبطانة السفينة كارولا راكيته طريقها إلى الميناء لإنزال 40 مهاجرا على البحر.

وفي خلال العملية، اصطدمت القبضانة بسفينة تابعة لشرطة الجمارك الإيطالية ووضعت قيد الإقامة الجبرية فور عودتها إلى لامبيدوسا ولكن جرى الإفراج عنها بعد أيام قليلة.

وقالت منظمة سي-ووتش: "نأمل أن تعود قريبا إلى البحر بعلم ألماني لإنقاذ حياة أشخاص من الموت في البحر أو من اجبارهم على العودة مكرهين إلى ليبيا" وشجبت "العواقب المميتة لسياسات الهجرة الأوروبية الحالية".