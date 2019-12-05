السورية مزون المليحان تحصل على جائزة ألمانية لجهودها في نشر التعليم في مناطق الأزمات

فازت السورية مُزون المليحان بـ"جائزة درسدن" الدولية الحادية العشرة، تكريما لها على نضالها من أجل تعليم الأطفال في مناطق الأزمات.

ومن المقرر أن تتسلم المليحان "21 عاما" الجائزة التي تقدر قيمتها المالية بعشرة آلاف يورو، في التاسع من فبراير 2020، في مدينة درسدن الألمانية، وذلك حسبما أعلنت منظمة أصدقاء درسدن اليوم الخميس.

وبدأت المليحان، التي عينتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسف"، سفيرة لها، نشاطها لدعم تعليم الأطفال، عندما كانت تبلغ من العمر 14 عاما، وكان ذلك في أحد مخيمات اللجوء في الأردن.

وتعيش المليحان في بريطانيا.

ومن المقرر أن تلقي الفيتنامية فان ثي كيم فوك/56 عاما/ الحاصلة على جائزة السلام الدولية العاشرة، كلمة تكريم المليحان.

وأصبحت الفيتنامية تعرف بـ"فتاة النابالم"، على خلفية حرب فيتنام، حيث ساهمت صورتها التي ظهرت فيها تركض عارية وتصرخ هاربة من قريتها بعد تعرض القرية لهجوم نابالم، في تعاطف الأمريكيين مع الشعب الفيتنامي وتغيير موقفهم إزاء الحرب الأمريكية على فيتنام.