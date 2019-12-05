تقرير: البحرية الأمريكية تعلن مصادرة شحنة صواريخ إيرانية في طريقها لليمن

أعلن مسؤولون أمريكيون، أمس الأربعاء، أن سفينة عسكرية تابعة للبحرية الأمريكية صادرت (شحنة كبيرة) لأجزاء مما يشتبه أنه صواريخ إيرانية متجهة إلى المتمردين في اليمن، في أول مرة يتم فيها احتجاز مكونات متطورة من هذا النوع في طريقها إلى الحرب هناك، بحسب ما أوردته صحيفة واشنطن بوست في موقعها على الأنترنت.



وقالت الصحيفة إنه تم ضبط قارب صغير من قبل البحرية الأمريكية وفريق خفر السواحل الأمريكي يوم الأربعاء الماضي في شمال بحر العرب، وقد تم اكتشاف صلة إيران بالأسلحة.

وقال المسؤولون إن هذا الحادث يوضح استمرار تهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى المتمردين الحوثيين، ويأتي ذلك في الوقت الذي يجتمع فيه وزير الخارجية مايك بومبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البرتغال، حيث تعتبر إيران موضوعا رئيسيا لمحادثاتهما.

وتتهم الولايات المتحدة، إيران بتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى المتمردين الحوثيين الذين يقاتلون الحكومة اليمنية، بحسب الصحيفة.