ترامب يلجأ إلى التلاعب باللغة للإفلات من قضية أوكرانيا

خبراء دستوريون أمريكيون أمام "قضائية النواب": الرئيس ارتكب مخالفات تستدعي العزل.. والبيت الأبيض: متحيزون





لجأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، للدفاع عن مكالمته المثيرة للجدل مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلنيسكي، إلى التلاعب باللغة، للتأكيد على أن طلبه مساعدة زيلنيسكى في التحقيق، ضد جو بايدن، المرشح الأوفر حظا لنيل بطاقة ترشيح الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة كان من أجل الولايات المتحدة وليس لمصلحته الشخصية، فيما واصلت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي النظر في إعداد لائحة اتهام لعزل ترامب على خلفية قضية أوكرانيا.

وقال ترامب في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "عندما قلت، في اتصالي الهاتفي برئيس أوكرانيا، "أود منك أن تقدم خدمة لنا (US، على الرغم من أن بلدنا قد مر بالكثير، وأوكرانيا تعرف الكثير عن ذلك"، كنت أقصد بكلمة (us) الإشارة الى بلدنا الولايات المتحدة، وتابعت أود أن يجري المدعي العام (للولايات المتحدة) اتصالا هاتفيا بك أو برجالك".

وأضاف ترامب: "يمثل ذلك، بناء على ما رأيته، حجتهم(الديمقراطيين) الكبرى، وهي لا شيء على الإطلاق (سوى فوز كبير بالنسبة لي!)؛ يجب أن يعتذر الديمقراطيون للشعب الأمريكي!".

وفي سياق متصل، دعم 3 خبراء دستوريين أمريكيين، جهود الديمقراطيين الرامية لعزل ترامب معتبرين أن سعيه لدفع جهة خارجية إلى التدخل في الانتخابات الأمريكية المقررة عام 2020 يشكل أساسا صالحا لعزله.

إلا أن خبيرا رابعا عارض بشدة هذا الموقف قائلا إن الأدلة "غير كافية على الإطلاق" لاتهامه بارتكاب جرائم كبرى أو جنح تستدعي العزل.

وقال البروفيسور والفقيه القانوني في جامعة كارولاينا الشمالية مايكل جيرهارت، خلال جلسة استماع صاخبة للّجنة القضائية في مجلس النواب: "نحن الثلاثة آراؤنا متطابقة" في إشارة إلى باميلا كارلان البروفيسور بكلية الحقوق في جامعة ستانفورد ونوا فيلدمان بروفيسور بكلية الحقوق في جامعة هارفرد.

وأشار جيرهارت إلى أن ترامب ارتكب واحدة من أخطر التجاوزات السياسية في تاريخ الولايات المتحدة.

وتابع أن "سوء السلوك الخطير للرئيس والذي يتضمن الرشوة وطلب خدمة شخصية من رئيس أجنبي مقابل استخدامه نفوذه، وإعاقته سير العدالة وعرقلة عمل الكونجرس يتخطى سوء سلوك أي رئيس سابق"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف جيرهارت: "إذا فشل الكونجرس في عزل الرئيس الحالي، تكون عملية العزل قد أصبحت بلا أي معنى، وكذلك دستورنا المعد بعناية لمنع تنصيب ملك على الأراضي الأمريكية".

بدوره، قال البروفيسور فيلدمان إنه "بناء على الإفادات والأدلة التي تجمعت لدى المجلس، لقد ارتكب الرئيس ترامب جرائم كبرى ومخالفات تستدعي العزل بسبب استغلاله منصب الرئاسة".

في المقابل، تبنى الخبير الرابع جوناثان تارلي، وهو بروفيسور في كلية الحقوق في جامعة جورج واشنطن، وهو الوحيد الذي اختاره الجمهوريون، فقد كان موقفه مخالفا تماما.

وقال تارلي الذي أدلى بإفادته في عملية إطلاق إجراءات العزل بحق الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في عام 1998، إنه "لا يوجد أي دليل" على أن ترامب "تصرّف بنية سيئة".

وأضاف أن "عمليات العزل يجب أن تُبنى على الأدلة وليس الفرضيات"، مشيرا إلى أن الديمقراطيين يدفعون باتجاه تسريع عملية العزل ولا يستمعون للمعنيين الأساسيين بالقضية في أوكرانيا.

وتابع الأمريكيون عبر شاشات التلفزة التي غطت الجلسة بشكل مباشر نقاشا حادا بين أعضاء اللجنة الديمقراطيين المعارضين لترامب والجمهوريين المؤيدين له.

من جانبها، ردت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني جريشام، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" معتبرة أن "3 خبراء من أصل 4 في جلسة الاستماع الصوَرية هذه متحيزون" ضد ترامب.

وفي حال انتهت اللجنة القضائية من إعداد لائحة اتهام ضد ترامب سيتم إحالتها إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون حيث تنعقد محاكمة الرئيس.

ويتطلب إدانة ترامب وعزله من منصبه موافقة ثلثي أعضاء المجلس وهو أمر مستبعد.