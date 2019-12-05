قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن جمهورية التشيك وافقت على شراء ثمانية من أنظمة رادار متحركة لمنظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي في صفقة قيمتها 152مليون دولار.

وذكر بيان لوزارة الدفاع أن رادارات "إي إل إم 2084" الثمانية التي توفر قدرات مراقبة جوية ودفاعية، سيتم تسليمها بين عامي 2021 و 2023، وستعمل مع أنظمة التشيك وأنظمة قيادة حلف شمال الأطلسي( الناتو)، حيث تم التوقع على الصفقة من ممثلي الجانبين في براج.

وتم تصنيع الأنظمة بواسطة شركة إيلتا سيستمز" الإسرائيلية لصناعات الطيران والفضاء، وهي أنظمة يتم استخدامها لرصد الصواريخ القادمة، ومكان سقوطها والمساعدة في اعتراضها وكذلك اكتشاف موقع إطلاقها.

وقال وزير الدفاع التشيكي، لوبومير متنار، في البيان الإسرائيلي: "من خلال توقيع الاتفاقية، نبدأ عملية إنهاء اعتمادنا على الآلات الروسية المتقادمة، وفي الوقت نفسه نكتسب أنظمة حديثة ومختبرة من قبل شريك استراتيجي طويل الأجل".