أمين مساعد الدول العربية: مصطلحات الإدانة والشجب ليست اختراعا خاص بنا

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن «الجامعة منظمة سياسية حتى إشعار آخر حدودها السياسة، تصيغ موقفًا سياسيًا وتعبر عنه وتقول أنا بهذا الموقف أؤيد هذا أو امنعه أو أدين تصرف أو أشجب هذا».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الأربعاء، أن «مصطلحات الإدانة والشجب هي المصطلحات المستخدمة دوليًا وليست اختراعًا عربيًا أو جامعة عربية، وانطباق الأمر على الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والإفريقي»، مستنكرًا سخرية الأفراد من هذه المصطلحات.

وأوضح أنه من المهم في القضية الفلسطينية امتلاك كافة المواقف السياسية، متابعًا: «لأن المستهين بالمواقف السياسية ويقول الألفاظ أدان وشجب، أنا متفهم ده، لكن لو بطل العالم الحديث بالمواقف السياسية في القضايا السياسية التي تهمنا سيصبح لدينا مشكلة وإذا فقدت الدعم السياسي العالمي الدولي ستصبح ورقة في مهب الريح»، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن صياغة الموقف في الأداء السياسي درجة من درجات التعامل مع القضايا، واستلزام التحرك السياسي اتحاد الرأي والكلمة للعرب في القضية، وامتلاك مجلس الأمن وحدة موقف تجاه هذا الموضوع، مؤكدًا أنها تحديات كبرى لا يمكن تحقيقها بسهولة.