أغنى رجل في تايلاند يدعو إلى تقليص سنوات التعليم

قال أثرى رجل في تايلاند، دانين تشيرافانونت، إنه في هذا العصر الرقمي، ينبغي أن يقضي الطلاب سنوات أقل بكثير في المدرسة والجامعة، وأن يقضوا المزيد من الوقت في اكتساب خبرة حقيقية، حتى يتمكنوا من صقل مهاراتهم ومواكبة وتيرة التطور التكنولوجي.

وفي مقابلة مع صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية في باريس، حيث تمت دعوة دانين، رئيس أكبر شركة خاصة في تايلاند "مجموعة تشاروين بوكفاند"، للتحدث في منتدى التعليم العالمي، قال إن الوقت الذي يقضيه الطلاب التايلانديون في المدرسة والجامعة يجب تقليله.

وأعرب عن اعتقاده أيضا بأن الطلاب يجب أن يكونوا قادرين على التخرج من الجامعة والدخول إلى سوق العمل في سن 18 عاما. وفي الأحوال العادية، يدخل التايلانديون الشباب سوق العمل بعد سن العشرين.

وقال دانين: "في رأيي، يجب تخفيض عدد السنوات التي يقضيها الطلاب في المدارس الابتدائية من ست إلى أربع سنوات، في حين لا ينبغي قضاء أكثر من عامين في المستويات الأعلى حتى يتمكن الطلاب من التخرج وبدء العمل عند الوصول إلى سن 18 عاما".

وأوضح دانين أنه في الوقت الحاضر، لا يحتاج الطلاب إلى تعلم الحقائق بالحفظ، لأن لديهم جميع المعلومات في متناول أيديهم عبر الإنترنت.

كما قال إنه يمكن للتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي معالجة المعلومات وحفظها وحسابها بشكل أسرع وأفضل بكثير من البشر.

وقال دانين: "لذلك، لا يوجد سبب لمواصلة استخدام نفس الأساليب القديمة التي تستخدمها معظم المدارس والجامعات".

وأضاف أنه بدلا من ذلك، يجب على المدارس والجامعات أن تجعل طلابها مستعدين لسوق العمل من خلال السماح لهم بالتعلم من خلال مشاكل وتحديات العالم الحقيقي.