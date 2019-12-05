اختيار رئيس تنفيذي جديد لـ«يونايتد أيرلاينز» الأمريكية

أعلنت شركة الطيران الأمريكية أمريكان أيرلاينز، اليوم الخميس، اختيار جيه سكوت كيربي، مدير الشركة، رئيسًا تنفيذيا لها بعد اختيار الرئيس التنفيذي أوسكار مونوز رئيسًا لمجلس الإدارة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن «مونوز» سيتولى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة في مايو 2020، مضيفة أنه سيشغل هذا المنصب لمدة عام واحد فقط وسيواصل العمل بشكل وثيق مع الرئيس التنفيذي الجديد.

وفي إطار التغييرات الإدارية في شركة يونايتد أيرلاينز سيتقاعد رئيس مجلس الإدارة الحالي جان جارفي اعتبارًا من مايو 2020.

وذكرت بلومبرج أن كل التغييرات التي أعلنت اليوم سيتم تنفيذها بعد اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي الشركة يوم 20 مايو 2020.