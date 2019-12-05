إحالة واقعة اختناق طالبات في مدرسة بالوادي الجديد للتحقيق العاجل

قال صلاح مرغني وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إنه تم إحالة واقعة اختناق طالبات بمدرسة موط الثانوية الزراعية للتحقيق، وإحالة المتسبب للتحقيق العاجل.

ووجه مرغني، إدارة الأمن بالمديرية ومديري الإدرات التعليمية ومديري المدارس، باتباع قواعد الأمن والسلامة من أجل سلامة المتعلمين والمعلمين، وتكليف الإدارات بتكثيف المتابعة وإعداد تقارير لحظية وعرضها.

وأضاف، في بيان اليوم الخميس، أن 10 طالبات بمدرسة موط الثانوية الزراعية التابعة لإدارة الداخلة التعليمية تعرضن للاختناق نتيجة تأثير الدخان المنبعث من حريق أوراق الشجر المتساقط، وتم نقلهن للمستشفى والتأكد من سلامتهن، وقد خرجن جميعا إلى المدرسة، وهن بصحة جيدة.