عضو «الانتخابات في تونس»: البرلمان وجهنا بضرورة الاستعداد لإمكانية انتخابات مبكرة

قالت حسناء بن سليمان، العضوة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إن البرلمان أشعر الهيئة أن تظل على استعداد لإمكانية اللجوء إلى انتخابات برلمانية مبكرة.

وتظل هذه الفرضية قائمة في حال فشلت المفاوضات الحالية في تشكيل حكومة جديدة تترأسها حركة النهضة الإسلامية الفائزة في الانتخابات التشريعية التي أجريت في السادس من أكتوبر الماضي، أو أن الحكومة لم تحظ بمصادقة الأغلبية المطلقة في البرلمان.

وتمتد آجال تكوين الحكومة من قبل مرشح الحزب الفائز شهر تمدد لمرة واحدة. وإذا ما فشل في مهامه يمكن لرئيس الجمهورية ان يكلف شخصية أخرى لتكوين حكومة في مدة أقصاها شهرين ثم له خيار أخير وهو حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.

وأضافت «بن سليمان» في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "مجلس النواب أعلمنا بأن نكون على استعداد لأن هذه الإمكانية واردة"، مضيفة: "الفرضية قائمة بأن تكون هناك انتخابات بعد أربعة أشهر".

وتابعت: "هذا فعلا انهاك. اضافة الى الانتخابات الجزئية البلدية فهي تستنزف الطاقات. وهو انهاك أيضا للمواطن الناخب. ولكن ليس هناك من حل آخر إذا ما أردنا الوصول الى مرحلة سياسية متطورة".

وأوضحت بن سليمان: "نحن بصدد التثبت من وضعية مجلس آخر في منطقة قلعة السنان. وهناك امكانية كبيرة لتنظيم المزيد من الانتخابات الجزئية".

وتابعت: "الاشكال الآخر أن محكمة المحاسبات أصدرت قرارات وقتية بإسقاط قائمات لم تودع حساباتها المالية للانتخابات البلدية في الآجال القانونية، وهي قرارات قد تكون نهائية وتشمل 84 مجلسا بلديا (من بين 350)".