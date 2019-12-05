اجتماع للتحضير لمفاوضات السلام السودانية المرتقبة بحضور مسؤولين من جوبا

بحثت اللجنة الخاصة بالإعداد لمفاوضات السلام السودانية، من الجانب الحكومي، ولجنة الوساطة من دولة جنوب السودان، برئاسة توت قلواك المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان، في اجتماع عقد في الخرطوم مساء اليوم، التحضيرات الخاصة بجولة المفاوضات، المرتقب عقدها في جوبا يوم الثلاثاء المقبل.

وأشاد وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني السفير عمر مانيس - في تصريح صحفي عقب الاجتماع - بالدور الكبير الذي تضطلع به جمهورية جنوب السودان من أجل تحقيق السلام في السودان، مشيرا إلى أن الاجتماع جاء في إطار تحضيرات الحكومة السودانية لمفاوضات السلام.

وقال مانيس إن السلام يأتي على رأس أولويات الحكومة الانتقالية، لافتا إلى أن وفد الوساطة من دولة الجنوب، اطمأن خلال الاجتماع على ترتيبات واستعدادات الحكومة للمفاوضات.

وأضاف أن الوساطة أطلعت الجانب الحكومي بالسودان، على كافة الترتيبات والاستعدادات التي قامت بها حكومة جنوب السودان، لإنجاح جولة المفاوضات القادمة، مشيرا إلى أن الزيارة الحالية للجنة الوساطة، للخرطوم تأتي ضمن سلسلة زياراتها التشاورية مع الحكومة السودانية، من أجل تحقيق السلام في السودان.

من جانبه، أكد الدكتور ضيو مطوك، وزير الطاقة فى دولة جنوب السودان، عضو لجنة الوساطة، اكتمال الاستعدادات في جوبا، لانطلاق الجولة القادمة لمفاوضات السلام السودانية، يوم الثلاثاء المقبل.

وقال مطوك إن الوساطة اطمأنت، خلال الاجتماع، على تحضيرات واستعدادات الحكومة السودانية للجولة القادمة، لافتا إلى أهمية هذه الجولة في مسار عملية السلام السودانية، ووصفها بأنها "حاسمة".

وأوضح أن الوساطة، خلال وجودها في الخرطوم، عقدت لقاءات مع أعضاء "الجبهة الثورية"، الموجودين في الخرطوم، والتقت بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد"، وناقشت معها قضايا النازحين واللاجئين في دارفور.

وضمن اللجنة من جانب الحكومة السودانية، عضوي مجلس السيادة الفريق الركن شمس الدين كباشي، ومحمد حسن التعايشي، ووزيري رئاسة مجلس الوزراء الدكتور عمر مانيس، والحكم الاتحادي الدكتور يوسف الضي.