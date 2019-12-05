 زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر الكوريل - بوابة الشروق
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زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر الكوريل

واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 5 ديسمبر 2019 - 4:23 ص | آخر تحديث : الخميس 5 ديسمبر 2019 - 4:23 ص

ضرب زلزال بقوة خمس درجات على مقياس ريختر جزر الكوريل المتنازع عليها بين روسيا واليابان ليل الأربعاء/الخميس.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.


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