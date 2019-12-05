زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر الكوريل

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ضرب زلزال بقوة خمس درجات على مقياس ريختر جزر الكوريل المتنازع عليها بين روسيا واليابان ليل الأربعاء/الخميس.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.