زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر الكوريل

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ضرب زلزال بقوة خمس درجات على مقياس ريختر جزر الكوريل المتنازع عليها بين روسيا واليابان ليل الأربعاء/الخميس.
وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.