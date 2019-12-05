تكريم الفائزين بجائزة نوبل البديلة في ستوكهولم وسط غياب بعضهم

تم تكريم الفائزين بجائزة "رايت ليفليهوود" لعام 2019، من بينهم ناشطة المناخ السويدية الشابة جريتا تونبرج، أمس الأربعاء، في مراسم أقيمت في ستوكهولم.

وأشارت لجنة تحكيم الجائزة المعروفة باسم "جائزة نوبل البديلة" إلى تونبرج " لانها كانت ملهمة للمطالب السياسية وتضخيمها لاتخاذ إجراءات مناخية عاجلة تعكس الحقائق العلمية".

وتعهدت تونبرج في رسالة مسجلة لأنها لم تتمكن من الحضور بنفسها بأن "المعركة مستمرة، ولن نتوقف أبدا".

يذكر أنه في أغسطس 2018، بدأت تونبرج /16 عاما/ "إضرابا مدرسيا" خارج البرلمان السويدي، الأمر الذي ألهم حركة بقيادة شبابية، نظمت إضرابات بشأن المناخ في مختلف أنحاء العالم، تحت شعار "أيام الجمعة من أجل المستقبل".

وقال يوهان روكستروم، رئيس معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ في ألمانيا، عندما قدم تونبرج: "الشباب في العالم هم بمثابة النور في (نهاية) النفق".

وأضاف: "إنها جان دارك المناخ".

وكانت تونبرج، التي ترفض السفر بالطائرة لتجنب الإضرار بالبيئة قد وصلت إلى لشبونة أول أمس الثلاثاء بعد رحلة استمرت ثلاثة أسابيع عبر المحيط الأطلسي في طريقها إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدريد.

واستغل الفائزان الآخران لعام 2019، وهما أميناتو حيدر من الصحراء الغربية والناشط البرازيلي من السكان الأصليين، دافي كوبيناوا خطاب قبول الجائزة للحث على دعم المجتمع الدولي لقضاياهما.

وشنت أميناتو حيدر حملة على مدى أكثر من 30 عاما بشكل سلمي من أجل استقلال الصحراء الغربية.

وتطالب المغرب بأحقيتها في السيادة على المنطقة المتنازع عليها منذ عام 1975 .

وانتقدت أميناتو حيدر في تصريحاتها دولا مثل إسبانيا والهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب خذلانهم للشعب الصحراوي.

وكوبيناوا، وهو عضو من قبيلة "يانومامي" من السكان الاصليين في البرازيل قد تم منحه الجائزة وهو من "رابطة هوتوكارا يانومامي" بسبب حماية الغابات في الأمازون.

وقال: "نحن، شعب يانومامي يكوانا، نود مساعدتكم من أجل الضغط على حكومة البرازيل لإبعاد عمال مناجم الذهب عن أرضنا"، وأشار إلى تسميم عمال المناجم للأنهار والسمك بالزئبق.

واختارت لجنة التحكيم المحامية الصينية جو جيانمي /58 عاما/ في سبتمبر الماضي بسبب "عملها الريادي والدؤوب " في ضمان حقوق المرأة في الصين".

وكانت المحامية جو قد أبلغت الشهر الماضي مؤسسة "رايت ليفليهوود" بأنها لن تتمكن من الحضور.

ولم تذكر المؤسسة سببا لغيابها.

وكان بعض الفائزين بالجائزة في السابق لم يتمكنوا من الحضور بسبب الحظر على السفر.

وفي حديثه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قال إن الجائزة "تجلب المزيد من الاعتراف لشعبي" وتقدم بعض الحماية.

وأعرب عن قلقه بشأن حقيقة زيادة معدل إزالة الغابات.

وأضاف "أعتقد أن كبار رجال الأعمال وقاطعي الأشجار والشركات الكبرى لن تتوقف مطلقا. لكن هذا سيكون حلما لي".

غير أن مشاركة شباب، انضموا إلى إضرابات بشأن المناخ في مختلف أنحاء العالم تبعث على التشجيع.

وقال كوبيناوا "جميع الشباب، الذين يحتجون الآن فتحوا مسارا جديدا لإنقاذ غابات الأمازون".

وأضاف "الكثيرون يودون التحدث عن غابات الأمازون، لكن ينبغي علينا حقيقة الاستبسال من أجل إنقاذ هذه الغابات".

وسيحصل كل من الفائزين الأربعة على جائزة نقدية بقيمة مليون كرونر (103 آلاف دولار)، وتمثال تم تصميمه بشكل خاص من معدن تم إعادة تدويره من برامج تدمير الأسلحة في أمريكا الوسطى.