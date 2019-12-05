رئيس الوزراء العراقي المستقيل يبحث مع المبعوث الأمريكي استمرار التعاون لمواجهة بقايا داعش

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي اليوم الخميس، مع مبعوث الخارجية الأمريكية الخاص للتحالف الدولي ضد تنظيم (داعش) الإرهابي جيم جفري، استمرار دعم التحالف الدولي للقضاء على بقايا التنظيم.



وقال مكتب عبد المهدي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن "عبد المهدي استقبل جيم جفري، مبعوث الخارجية الأمريكية الخاص للتحالف الدولي ضد داعش والوفد المرافق الذي يضم السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، وقائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا باتريك وايت ونائب وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط كريس ماير".



وأضاف البيان أن اللقاء تناول مباحثات استمرار التعاون في مواجهة بقايا (داعش) ودعم التحالف الدولي للعراق وقواته المسلحة للقضاء على وجود تنظيم داعش الإرهابي، والأوضاع في سوريا والمنطقة والتطورات الجارية في العراق وجهود الحكومة في حفظ الأمن والاستقرار.