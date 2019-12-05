مجلس الأمن الروسي: الإجراءات الأمريكية في مجال الأسلحة تهدد البشرية كلها

أكد نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي رشيد نورجالييف، اليوم الخميس، أن إجراءات الولايات المتحدة في مجال الأسلحة تهدف لتدمير هيكلة الاستقرار الاستراتيجي وتحقيق الهيمنة العالمية ما يهدد البشرية كلها.

وقال نورجالييف -وفق قناة (روسيا اليوم)- "إن الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة لتدمير هيكل الاستقرار الاستراتيجي تهدف إلى رفع كل القيود الدولية القانونية المفروضة على القطاع العسكري الصناعي الأمريكي"، مضيفًا أن هذه الخطوات تشمل انسحاب واشنطن من معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، وتأجيج التوتر حول موضوع تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية، الذي ينتهي سريانه في فبراير 2021، ورفض المصادقة على اتفاق الحظر الشامل للتجارب النووية، والانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بتسوية قضية برنامج إيران النووي.

وأشار إلى أن بلاده تعتبر ذلك سعيًا غير مسؤول للولايات المتحدة إلى تحقيق الهيمنة العالمية عن طريق رفع قدراتها العسكرية، ما يمثل خطرًا مباشرًا على البشرية برمتها.

وشدد نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي على أن بلاده اتخذت كل الخطوات الممكنة من أجل الحفاظ على معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، بما في ذلك المحاولات المتكررة لدفع الولايات المتحدة إلى حوار بناء وتقديم عدد من المبادرات، التي كان من شأن تطبيقها أن يتيح الاحتفاظ بهذا الاتفاق.