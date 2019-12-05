شاهد جمهوري أمريكي: التحقيق بالتقصير «خطأ» في هذه القضية

قال الشاهد الأكاديمي الذي طالب به الجمهوريون في جلسة التحقيق بتقصير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ليس من مؤيدي ترامب، لكنه يعتقد أن العملية الجارية "خاطئة"، غير مكتملة ويغذيها الغضب السياسي.

وحذر جوناثان تورلي من "خفض معايير التحقيق بالتقصير لتتناسب مع ندرة الأدلة والغضب الكثير". والتحقيق الحالي "لا يفي بمعايير التحقيقات السابقة في قضايا التقصير "ويمثل "خطرًا" على المستقبل.

وقال تورلي أستاذ القانون بجامعة جورج واشنطن للمشرعين "هذا خطأ لأن هذه ليست الطريقة التي يمكن بها اتهام رئيس أمريكي بالتقصير"، مضيفا أنه لم يتم التحقيق في كامل الأدلة بعد.

وقال توري إن مثل هذه العملية "ستعرض كل رئيس في المستقبل لنفس المساءلة".