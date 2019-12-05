 شاهد جمهوري أمريكي: التحقيق بالتقصير «خطأ» في هذه القضية - بوابة الشروق
الخميس 5 ديسمبر 2019 1:13 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟
النتـائـج تصويت

شاهد جمهوري أمريكي: التحقيق بالتقصير «خطأ» في هذه القضية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
(د ب أ)
نشر فى : الخميس 5 ديسمبر 2019 - 12:40 ص | آخر تحديث : الخميس 5 ديسمبر 2019 - 12:40 ص

قال الشاهد الأكاديمي الذي طالب به الجمهوريون في جلسة التحقيق بتقصير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ليس من مؤيدي ترامب، لكنه يعتقد أن العملية الجارية "خاطئة"، غير مكتملة ويغذيها الغضب السياسي.

وحذر جوناثان تورلي من "خفض معايير التحقيق بالتقصير لتتناسب مع ندرة الأدلة والغضب الكثير". والتحقيق الحالي "لا يفي بمعايير التحقيقات السابقة في قضايا التقصير "ويمثل "خطرًا" على المستقبل.

وقال تورلي أستاذ القانون بجامعة جورج واشنطن للمشرعين "هذا خطأ لأن هذه ليست الطريقة التي يمكن بها اتهام رئيس أمريكي بالتقصير"، مضيفا أنه لم يتم التحقيق في كامل الأدلة بعد.

وقال توري إن مثل هذه العملية "ستعرض كل رئيس في المستقبل لنفس المساءلة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك