أوتشا: زيادة عدد وفيات الأمراض المعدية في السودان

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنظيم الشئون الإنسانية "أوتشا" في السودان، زيادة عدد وفيات الأمراض المعدية في السودان، لافتا إلى الإبلاغ عن المزيد من حالات الاشتباه بالإصابة بالدفتريا، وحمى الضنك، وحمى الوادي المتصدع، والشيكونغونيا في جميع أنحاء السودان.



وأوضح مكتب "أوتشا" - في بيان اليوم الخميس- أنه حتى 3 ديسمبر الجاري تم الإبلاغ عن 52 حالة بمرض الدفتيريا، منها سبع وفيات، إضافة إلى 3661 إصابة بحمى الضنك، منها 11 وفاة، و355 حالة إصابة بحمى الوادي المتصدع، منها 11 وفاة، و12 إصابة بداء الشيكونغونيا، منها أربع وفيات، فضلا عن 343 حالة إصابة بالكوليرا، منها 11 وفاة.



وأضاف البيان أن حالات التفشي هذه أتت بعد موسم الأمطار والفيضانات التي أدت إلى تفاقم بعض العوامل التي ساهمت في ظهور هذه الأمراض، متوقعا حدوث زيادة في حالات الإصابة بالحصبة خلال شهري يناير وفبراير المقبلين، فضلا عن موجة ثانية من حالات الكوليرا في شهري يناير وفبراير في شرق السودان، مع بدء موسم الأمطار المحلي، في الشرق.