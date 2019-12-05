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أكد الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، أن جامعة الأزهر ستطلق قافلة طبية مجانية تضم 10 تخصصات طبية بمستشفى رأس سدر العام، وذلك تنفيذا للبروتكول الموقع مع الجامعة.

وأضاف أن القافلة تضم تخصصات جراحة العيون والكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية والباطنة العامة والجراحة العامة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية وطب الأطفال والمسالك البولية وأطفال حضانات والتحاليل الطبية باثولوجي.

وأوضح أن القافلة ستباشر عملها بداية من السبت المقبل، وستسمر على مدار 6 أيام لتوقيع الكشف، وإجراء كافة الجراحات والفحوصات الطبية اللازمة لجميع المرضي بالعيادات الخارجية والأقسام الداخلية.