عضو بمجلس السيادة السوداني: لا تفريط في أمن السودان مهما كلفنا الأمر

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق الركن ياسر عطا، أنه لا تفريط في أمن السودان مهما كلفنا الأمر، مشددا على أن السلام هو أعظم مهام الحكومة الانتقالية.



وقال عطا - خلال كلمته اليوم الخميس، في ورشة عمل عن "تحديات السلام" في ولاية كسلا (شرق السودان) - إن خطوات وضع اللبنة الأساسية للسلام تمضي بصورة ممتازة، والاجتماعات المشتركة تعقد أسبوعيا بغرض تأسيس دولة سودانية حديثة تُلبي طموحات الشعب السوداني.. لافتا إلى أهمية الدور الذي تلعبه الإدارات الأهلية، خلال الفترة الانتقالية التي باتت أهدافها واضحة المعالم.



وأضاف عطا قائلا "لا نريد شهداء، ويكفي البلاد ما أُزهق من أرواح، وحان الوقت لمعرفة أسباب رفع السلاح وإيجاد العلاج الناجح لها".



وأوضح عطا، خلال مخاطبته قيادات اللواء 41 في "كسلا"، أن حكمة القوات المسلحة خرجت بالبلاد إلى بر الأمان وأصبحت معالم الطريق أكثر وضوحا نحو سودان آمن مستقر ديمقراطي تتداول فيه السلطة بين جميع أبنائه دون حجر على أحد وبصورة سلمية تُرضي جميع أطياف الشعب، لترسيخ دولة العدالة والحرية والسلام والمساواة.