«حياتك تهمنا» ندوة لتوعية الطلاب بجامعة حلوان





نجم: تقديم كافة أشكال المساعدة عبر برامج ومراكز متخصصة فى خصوصية تامة

نظمت جامعة حلوان خلال ندوة بعنوان "حياتك تهمنا" تضمنت الندوة توعية الطلاب بقيمة الحياة، وكيفية التغلب على الضغوطات، وفن التعامل مع الأزمات، بحضور الدكتورة سهير عبد السلام، عميد كلية الآداب والدكتور إيهاب حمزة، عميد كلية التربية، رئيس مجلس إدارة مركز الإرشاد النفسي، والدكتور يسري شعبان، عميد كلية الخدمة الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة مركز العلاج الاجتماعي.

وأكد رئيس جامعة حلوان، الدكتور ماجد نجم، إلى مراكز الدعم الاجتماعي والنفسي المتوفرة بالجامعة كمركز العلاج الاجتماعي بكلية الخدمة الاجتماعية ومركز الإرشاد النفسي بكلية التربية، والتي تهدف إلى مساعدة الطلاب وتوفير النصح و المشورة اللازمة لهم.

وشدد رئيس الجامعة على التحلى بالحكمة والفكر السليم في مواجهة صعوبات ومشكلات الحياة، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم كافة أشكال المساعدة للطلاب، من خلال برامج ومراكز متخصصة ومهنية مستعدة لتوفير المعونة والإرشارد لهم في خصوصية تامة.

وشجع الطلاب على التحلي بالأمل والتفاؤل وطرد الطاقات السلبية، ومواجهة مشكلات الحياة بقوة وثبات، فهم أمل مصر وغدها المشرق.

وأكدت الدكتورة سهير عبد السلام، عميد كلية الآداب، على ضرورة فهم واستيعاب الحياة و التحلى بالمرونة، والصبر في الفترات الصعبة، وأن النجاح لا يتحقق إلا بالعمل الجاد والاجتهاد والمثابرة في طلب العلم، داعية الطلاب إلى ضرورة البعد عن التوهم مع وضع الأمور في نصابها الصحيح وتجنب التفكير الضيق والمحدود أثناء المشكلات.

وفي سياق متصل، شهدت جامعة حلوان حفل تنصيب رئيس اتحاد الجامعة ومجلس الاتحاد الجديد، مهنئا الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أعضاء اتحاد الطلاب الفائزين للعام الجامعي 2019-2020، بعد عملية انتخابية ديمقراطية شارك فيها طلاب الجامعة، وبثقة زملائهم الطلاب فيهم.

وأكد أن الجامعة ستقدم الدعم الكامل لاتحاد الطلاب، لتحقيق مصالح الطلاب، مضيفًا أن اتحاد الطلاب مصنع القيادات داعيا جميع الطلاب إلى أن يتكاتفوا لخدمة جامعتهم.

وقدم الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة الشكر إلى اللجنة العليا على جهودها في إنجاح العملية الانتخابية، موضحا أن هذا الاتحاد يعتبر قناة التواصل بين الطلاب وقيادات الجامعة وإداراتها المختلفة ورعاية الشباب من أجل خدمة كافة الطلاب كافة.

وأكد أن هذه الانتخابات أفرزت نخبة من خيرة شباب الجامعة خلقا وعلما، مضيفا ضرورة تفعيل الأنشطة الطلابية المختلفة كالمسرح والمسابقات الأدبية وغيرها على مدار العام الدراسي.

وشهد الحفل تكريم طلاب فريق "The Shild" بكلية الهندسة الذين حصلوا على المركز الثالث عالميا في مسابقة روبوت كاشف الألغام بالصين.