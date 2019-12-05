الأهلي يرتدي زيه التقليدي أمام الهلال السوداني

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اتفق ناديا الأهلي والهلال السوداني على الزي الذي سيرتديه الفريقان في المباراة التي ستجمعهما، غدا الجمعة، في الجولة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.

سيرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الهلال الطاقم الأزرق بالكامل.

ويلتقي الفريقان في التاسعة مساء غد الجمعة في ثاني جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي افتتح مشواره في المجموعة الثانية بخسارة ضد النجم الساحلي التونسي 0-1 في رادس، بينما فاز الهلال على ضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي 2-1.