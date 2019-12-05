 الأهلي يرتدي زيه التقليدي أمام الهلال السوداني - بوابة الشروق
الخميس 5 ديسمبر 2019 3:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

النتـائـج تصويت

الأهلي يرتدي زيه التقليدي أمام الهلال السوداني

محمود باهي
نشر فى : الخميس 5 ديسمبر 2019 - 3:45 م | آخر تحديث : الخميس 5 ديسمبر 2019 - 3:45 م

اتفق ناديا الأهلي والهلال السوداني على الزي الذي سيرتديه الفريقان في المباراة التي ستجمعهما، غدا الجمعة، في الجولة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.

سيرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الهلال الطاقم الأزرق بالكامل.

ويلتقي الفريقان في التاسعة مساء غد الجمعة في ثاني جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي افتتح مشواره في المجموعة الثانية بخسارة ضد النجم الساحلي التونسي 0-1 في رادس، بينما فاز الهلال على ضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي 2-1.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك