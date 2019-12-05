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ترامب: الجمهوريون موحدون أكثر من أي وقت.. وسننتصر في معركة العزل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
واشنطن - أ ش أ
نشر فى : الخميس 5 ديسمبر 2019 - 9:31 م | آخر تحديث : الخميس 5 ديسمبر 2019 - 9:31 م




أكد الرئيس الأمركي دونالد ترامب أنه "سينتصر" في معركة عزله بعد أن أمرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بصياغة الاتهامات ضده.

وقال ترامب - في تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - "الأمر الجيد هو أن الجمهوريين موحدون الآن أكثر من أي وقت مضى، حسبما أوردت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الخميس.

وأضاف ترامب - في تغريدة أخرى- أن "هذه الخطوة تعني أن عملية العزل البالغة الأهمية، والتي لا يتم اللجوء إليها سوى في حالات نادرة، ستصبح سلاحا مألوفا في مهاجمة الرؤساء الأمريكيين مستقبلا".

وأشار إلى أن مؤسسي الدولة الأمريكية لم يتصوروا أن يجري التعامل مع عملية العزل على هذا النحو، لكن الأمر الإيجابي، هو أن الجمهوريين لم يكونوا في يوم من الأيام أكثر توحدا كما هم اليوم، سنحقق الفوز".

وقال ترامب إن الديمقراطيين واليساريين الراديكاليين، ومن وصفهم بالفاشلين، قرروا المضي قدما في قضية المساءلة، علما أنهم تخلوا في وقت سابق عن تحقيق روبرت مولر.

وأضاف أن الديمقراطيين قرروا أن ينكبوا - حاليا - على مكالمتين هاتفيتين مع الرئيس الأوكراني، علما أنهما جرتا بشكل ممتاز ولا يشوبهما أي شيء.

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