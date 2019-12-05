وزير التنمية الألماني يعتزم تشجيع الشراكات المدرسية مع الدول النامية

يعتزم وزير التنمية الألماني، جيرد مولر، ربط كل مدرسة في ألمانيا بشراكة مع مدرسة في إحدى الدول النامية، وذلك وفقا لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية اليوم الخميس.

وقال الوزير للصحيفة، إنه من الممكن إقامة مثل هذه الشراكة المدرسية عبر التواصل الرقمي، ثم إحياء هذه الشراكة فيما بعد من خلال زيارات متبادلة.

وأكد الوزير أن هناك برنامجا حاليا بالفعل "1000 مدرسة من أجل إفريقيا" لدعم الشراكة مع مدارس القارة السمراء، وقال: "وأود إنشاء مؤسسة شبابية ألمانية أفريقية تكون راعية لهذه الشراكات، تقوم على 3 أركان وهي تبادل التلاميذ والطلاب والعمالة المتخصصة الشابة".

يشار إلى أن برنامج "1000 مدرسة من أجل إفريقيا" هو مبادرة من اتحادات على مستوى البلديات والمدن الألمانية، برعاية الوزير مولر، وأنها تهدف إلى تشييد 1000 مدرسة.