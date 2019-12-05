علق مدرب إيفرتون، ماركو سيلفا، على الهزيمة القاسية التي تعرض لها فريقه أمام ليفربول بنتيجة (5-2)، في الجولة 15 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر الموقع الرسمي لشبكة قنوات "بي بي سي" الرياضية، تصريحات سيلفا وقال: "لقد كانت ليلة صعبة بالنسبة لنا، كنا نعرف قبل المباراة أنها ستكون صعبة، كان علينا أن نكون منافسين".

وأضاف: "أستقبلنا هدفين مبكرين، وكان ذلك صعباً للغاية بالنسبة لنا، عرفنا ما سيفعلونه، عرفنا كل شيء، وكيف يرغبون في اللعب سواء مع أوريجي أومحمد صلاح أو فيرمينو لا يمكننا استقبال الأهداف بهذه الطريقة على المستوى الذي نحن عليه".

وغاب صلاح عن مباراة الريدز، وشارك ديفوك أوريجي أساسيًا.

وأردف سيلفا: "تمركز مدافعينا كان جيدًا لكن أوريجي نجح في التسجيل، إنه أمر مستحيل، علينا أن نتعقب هؤلاء اللاعبين، هذا غير منطقي، لم نخطط للعب بهذه الطريقة".

وواصل: "كان هناك الكثير من الأخطاء التي ارتكبناها، الهدف الثاني الذي استقبلناه خلق مشكلة كبيرة بالنسبة لنا، قاتلنا لجعل النتيحة 2-1، حصلنا على فرصة لجعلها 2-2، لكنهم استحقوا النقاط الثلاثة والفوز".

وأكمل مدرب إيفرتون: "من الصعب حقًا أن نكون في منطقة الهبوط ولكن تواجدك بها يعني إنك ترتكب نفس الأخطاء، وهي أن اللاعبين يلعبون تحت ضغط كبير بسبب الموقف في جدول الترتيب".

وأردف: "لست هنا للحديث عن معركة اللاعبين، كان خصمنا أكثر شجاعة منا، يجب أن نلعب أفضل بالطبع، لم نكن في حالة جيدة بما يكفي".

وعن إمكانية إقالته، رد سيلفا: "أنا لست الشخص المناسب للإجابة، كل مباراة أحصل على نفس السؤال، كلماتي هنا لن تغير شيئًا".