أمين مساعد الدول العربية: عودة سوريا لن تتقدم فعليا إلا بحل مسألة ارتباطها بإيران

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن اختلاف الرؤى ما بين الدول العربية، يجعل موضوع عودة سوريا إلى الجامعة لا يتقدم، متابعًا: «ولن يتقدم فعليًا إلا بشعور الناس بالتقدم على المسار السياسي وحل مسألة ارتباط سوريا بإيران».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الأربعاء، أن «قرار عودة سوريا للجامعة يجب أن يكون توافقيًا باتفاق كافة الدول العربية عليه، ولتحقيق التوافق يجب أن ترى الدول بأن في عودة سوريا فائدة للجامعة وسوريا»، مشيرًا إلى «وجود دول مدافعة عن عودة سوريا ودول رافضة لعودتها ودول تقول بعودتها بعد الربط بتقدم مسيرة التسوية السياسية».

وأوضح أن «الدول الرافضة للعودة بسبب ارتباط النظام السوري الوثيق واللصيق بإيران، ترى بأن عودة سوريا تمثل جلوس إيران بالجامعة، وتتساءل عن الاستفادة التي ستعود عليها جراء هذا الأمر»، بحسب ذكره.

ولفت إلى أن «الدول الرافضة بسبب عدم استعداد النظام للتفاعل سياسيًا مع المعارضة، ترى بأن النظام لا يبدو وكأنه يريد إعطاء نوع من أنواع التسوية أو مرونة في الدخول بتسوية تسمح إلى استرخاء الوضع أو عودته إلى الشكل شبه الطبيعي أو المستقر الواجب تواجده عليه»، على حد قوله.