أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، عن إجراء مناظرة تلفزيونية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، غدا الجمعة، ما بين الساعة 7 و7:30 بالتوقيت المحلي للجزائر، مدتها تتراوح ما بين ساعتين إلى 3 ساعات.

وستكون المناظرة تحت عنوان "الطريق إلى التغيير"، وستناقش 4 مواضيع تتشكل من 13 سؤالا يوجه إلى كل المرشحين، وفقا لصحيفة "الخبر" الجزائرية.

ويملك كل مرشح الحق في الإجابة على السؤال في أقل من دقيقتين، وسيكون هناك سؤال أخير يتم طرحه على كل مرشح حول تطلعات الشعب الجزائري، ويمكن الإجابة عليه في خلال 3 دقائق.

وحددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المواضيع التي سيتم طرحها على المرشحين، وهي: (المجال الاقتصادي، والاجتماعي، والتربية والتعليم، والصحة، والسياسة الخارجية).

واختارت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لإدارة المناظرة 4 صحفيين، وهم: (صحفي من المؤسسة العمومية للتلفزيون، وصحفية من القناة التلفزيونية البلاد، وصحفي من اليومية الناطقة بالعربية الخبر، وصحفية من صحيفة "يومية وهران" الناطقة بالفرنسية).

ويتنافس على منصب الرئيس الثامن للجزائر 5 مرشحين، بينهم 4 رؤساء أحزاب وآخر مستقل، وهم: عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (الموالي)، ورئيس الوزراء الأسبق عبدالمجيد تبون بصفته مرشحاً مستقلاً، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات (المعارض) ورئيس الوزراء الأسبق، ورئيس حزب جبهة المستقبل عبدالعزيز بلعيد، وعبدالقادر بن قرينة رئيس "حركة البناء الوطني" (إسلامي).