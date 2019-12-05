رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف ميركل يسعى لإصلاح النظام الاتحادي الألماني

أكد رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أنه يدعم اعتماد نظام جديد للعلاقات بين الاتحاد والولايات في ألمانيا.

وقال "رالف برينك هاوس"، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، (د. ب. أ): "بدلا من فتح صندوق أموال الاتحاد مرة بعد المرة في حالات منفردة، فنحن بحاجة إلى إصلاح النظام الفيدرالي، من خلال البرلمان ومجلس الولايات، يركز بشكل خاص على اختصاصات الولايات والاتحاد وتطبيق هذه الاختصاصات بشكل عملي".

يشار إلى أن المستشارة ميركل ستلتقي اليوم الخميس، في برلين برؤساء وزراء الولايات الألمانية.

وأشار لذلك قال برينكهاوس إنه لا يكفي مجرد إجراء نقاشات بشأن العلاقات المالية بين الاتحاد والولايات، مضيفا: "إذا لم تحقق ولايات بعينها تقدما في إصلاح المدارس فإن ذلك لن يكون مسألة مال ولا مشكلة خاصة بالاتحاد، إضافة إلى ذلك يجب على دولتنا أن تكون أسرع، خاصة فيما يتعلق برقمنة الإدارة، فنحن لن نتقدم بحلول تركز على مناطق بعينها داخل ألمانيا، لذلك فعلى الاتحاد والولايات أن يتعاونا بشكل أقوى".

وكان رئيس الحزب الاجتماعي المسيحي في ولاية بافاريا، ماركوس زودر، قد طالب في وقت سابق بإنشاء لجنة اتحادية جديدة، وقال في تصريح لـ(د. ب. أ)، في ميونخ: "نريد الدفع بعملية حوار بشأن الفيدرالية، هناك حاجة ملحة لنقاش صريح وصادق بين الاتحاد والولايات بشأن العلاقات المالية".

يشار إلى أن تاريخ الفيدرالية الألمانية شهد حتى الآن 3 لجان فيدرالية، وأن هذه اللجان تشكل بشكل متساو من أعضاء من البرلمان الألمان وأعضاء من مجلس الولايات.