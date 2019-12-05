قررت نيابة شرق الإسكندرية الكلية، أمس الأربعاء، حبس صاحب مصنع مواد غذائية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على 2.5 مليون جنيه، بزعم توظيفهم لهم في مجال تجارة الحاصلات الزراعية، ثم تهرب منهم، مع سرعة استقدام تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان ضباط مباحث الأموال العامة في الإسكندرية، تحت إشراف اللواء سامي غنيم - مدير الأمن، تمكنوا من ضبط المتهم؛ بدعوى قيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على أموالهم بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الحاصلات الزراعية.

وجاءت عملية الضبط عقب ورود معلومات للشرطة، أكدتها تحريات المباحث، تحت إشراف اللواء شريف رؤوف، من مدير شركة للإستيراد والتصدير و2 آخرين، مقيمين في الإسكندرية، يتهمون، صاحب مصنع مواد غذائية، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة سيدى جابر، سبق إتهامه في قضية "شيك" بالنصب والإحتيال عليهم، والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بإجمالي 2 مليون و400 ألف جنيه، بزعم إستثمارها لهم في مجال تصدير الحاصلات الزراعية للخارج، من خلال شركة وهمية، وإيهامهم بملكيته لتلك الشركة "خلافًا للحقيقة".

وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، أمكن ضبط المتهم في نطاق دائرة قسم شرطة العطارين، وسط الإسكندرية، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقع، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتباشر النيابة العامة التحقيق.