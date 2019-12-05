نشر 6 آلاف شرطي في باريس تحسبا لاندلاع أعمال شغب مع بدء «إضراب الخميس»

أعلنت السلطات الفرنسية نشر 6 آلاف شرطي في العاصمة "باريس"، وتوفير 180 دراجة بخارية لاستخدامها في حالات التدخل السريع حال وقوع أعمال شغب بالتزامن مع الإضراب المفتوح الذي تشهده البلاد اليوم الخميس.

وذكرت قناة "فرانس 24" أنه من المخطط أن تشهد العاصمة تنظيم مظاهرتين رئيسيتين، ما حدا بالسلطات إلى مناشدة أصحاب المحال الموجودة في مسار المظاهرتين إغلاقها تحسبا لوقوع أعمال شغب.

وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير إنه من المتوقع أن يتم تنظيم 245 مظاهرة في جميع أنحاء البلاد، محذرا من مغبة انتهاج سلوكيات متطرفة.

كانت شركة الخطوط الجوية الفرنسية (آير فرانس) قد أعلنت إلغاء ثلث رحلاتها الداخلية و15% من رحلاتها متوسطة المدى التي تخدم وجهات خارج البلاد، بسبب الإضراب المفتوح المقرر اليوم احتجاجا على سياسات إصلاح نظام التقاعد.

كما أعلنت السكك الحديدية إلغاء 90% من رحلات القطارات السريعة في مختلف أرجاء البلاد، وإلغاء 19 رحلة من قطارات "يوروستار" التي تربط بين باريس ولندن، وأعلنت عدة قطاعات تعليق أنشطتها من بينها مترو الأنفاق والمستشفيات والقضاء والشرطة وعمال النظافة.

وفيما يتعلق بمشروع القانون المثير للجدل الذي يطلق عليه قانون "ديلوفوا"، فهو مشروع قانون تقدم به الوزير الفرنسي السابق، جون بول ديلوفوا، ويتضمن إصلاح قانون المعاشات التقاعدية، وينص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، مع الإبقاء على السن القانونية 62 لكن يحصل المتقاعد على معاش أقل، ويتم تخييره ما بين الانتظار للسن القانوني أو الحصول على معاش غير مكتمل.