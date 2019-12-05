الاستعانة بونشين كبيرين لاستخراج كوبري الصندل المنهار بشبرا النملة في الغربية

استدعت الأجهزة التنفيذية برئاسة مجلس ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، ونشين عملاقين تبلغ قوة رفعهما نحو 180 طنًا وذلك لمحاولة رفع واستخراج كوبري الصندل المنهار بالكيلو 29 على قناة طنطا الملاحية أمام قرية شبرا النملة بطنطا، بعد تعذر عملية استخراجه خلال اليومين الماضيين بعدما تمت الاستعانه بحفار متحرك وونش عملاق ومعدات ثقيلة.

ومن جانبة أكد المهندس إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة طنطا، أنه تم استدعاء ونش إضافي بقوة رفع 100 طن بجانب ونش آخر بقوة رفع نحو 80 طنًا حتى يتمكن من رفع الجزء المنهار والذي يبلغ وزنة نحو 60 طنا.

وتابع اللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة الغربية موقع كوبري الصندل المنهار ووجه بسرعة توفير المعدات الثقيلة لرفع الجزء المنهار.

وأكد يونس أنه سيتم بحث إنشاء كوبري للمشاة في هذا الموقع ليكون آمن على حياة الأهالي.

وكانت حاله من الاستياء قد سادت بين اهالي قرية شبرا النملة بعد تعرض "كوبري الصندل" على ترعة الملاحة والذي يربط أهالي القرية بالأراضي الزراعية وطريق المقابر للغرق بصورة مفاجئة يوم الأحد الماضي.

ووجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية المسئولين بسرعة العمل على رفع الكوبري من المياه والعمل على إصلاحة في أقرب وقت وذلك لعدم إعاقة مصالح المواطنيين بتلك المنطقة.