رئيس أذربيجان يحل البرلمان لإجراء انتخابات مبكرة

أصدر رئيس أذربيجان إلهام علييف مرسومًا، اليوم الخميس، بحل البرلمان في البلاد وإجراء انتخابات مبكرة خلال شهرين.

وأثارت الخطوة، التي جرت بالتنسيق مع المجلس التشريعي وتم الترويج له كإصلاح، التكهنات بأن الغرض منها تعزيز قبضة عائلة علييف على السلطة.

وتم في العام الماضي، إعادة انتخاب الرئيس، الذي يحكم الجمهورية السوفيتية السابقة والمطلة على بحر قزوين منذ أكثر من عقد ونصف العقد، بأغلبية ساحقة، بأكثر من 80% من الأصوات.

ودعا المرسوم إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 9 فبراير، أي قبل ثمانية أشهر من الموعد المقرر.