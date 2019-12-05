مشتبه به في قتل الصحفية المالطية جاليزيا: مسؤول بارز كان يمدني بالمستجدات بشأن القضية

قال الرجل المتهم باغتيال الصحفية، دافني كاروانا جاليزيا، للمحكمة في مالطا اليوم الخميس إن رئيس الديوان السابق لرئيس الوزراء كان يطلعه على المستجدات بشأن التحقيق في جريمة القتل.

وقال يورجن فينيش للمحكمة إن رئيس الديوان السابق لرئيس الوزراء، كيث شيمبري، أبلغه أن هاتفه يخضع للتنصت وحتى أنه مرر له مذكرة بشأن ما يجب أن يقوله للشرطة.

وأضاف فينيش: "أعطاني كيث (شيمبري) معلومات قبل الاعتقالات، وكذلك موعد اعتقال الثلاثي في الرابع من ديسمبر"، مشيرا إلى الرجال الثلاثة الذين اعتقلوا على صلة بوضع القنبلة التي قتلت كاروانا جاليزيا في أكتوبر 2017.

وبصفة شيمبري رئيس الديوان السابق لرئيس الوزراء جوزيف موسكات فإنه كان مطلعا على النشرات الأمنية.

وجرى اتهام فينيش وهو ملياردير، بالتواطؤ في قتل الصحفية السبت الماضي، وقال فينيش إن شيمبري هو العقل المدبر الحقيقي وراء الاغتيال ولكنه أراد أيضا الحصول على حصانة قانونية لتقديم أدلى وهو ما لم يتم منحه إياه.

واستقال شيمبري الأسبوع الماضي واستجوبته الشرطة على صلة بقضية القتل ولكن فيما بعد أفرجت عنه بدون توجيه اتهام.

كانت كاروانا جاليزيا صحفية استقصائية كشفت عن فساد حكومي.