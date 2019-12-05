دويتشه بنك يجري ترقيات بوحدته لإدارة الثروات في ألمانيا وأوروبا

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قام مصرف دويتشه بنك الألماني اليوم الخميس بترقية مسؤولين تنفيذيين بوحدة إدارة الثروات في أول خطوة يجريها رئيس الوحدة المعين حديثا كلاوديو دي سانكتيس.

ووفقا لمذكرة أكدها البنك ونقلت عنها وكالة أنباء بلومبرج، سيتولى فرانك شرايفر رئاسة عمليات ألمانيا، بينما سيتولى ماركو باجليارا إدارة الأسواق في أوروبا خارج ألمانيا.

وكانت المنطقتان تداران سابقا من قبل دي سانكتيس نفسه قبل أن يتم ترقيته لرئاسة قطاع إدارة الثروات. وتسري التغييرات بشكل فوري.

وقال دي سانكتيس في مقابلة إن "التزام البنك بتعيناتنا وبالنمو في إدارة الثروات لا يتزعزع وجزء مهم للغاية لاستراتيجيتي".

وقال دانيل كالشينسكي وهو رئيس إقليمي سابق في ألمانيا لدى مغادرته البنك إننا "نستمر في البحث عن الموهبة المناسبة بسعر السوق".