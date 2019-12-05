بدء أعمال اللجنة الوزراية لمراقبة خفض الإنتاج في دول أوبك وخارجها

بدأت أعمال الاجتماع الوزاري الـ17 للجنة المعنية بمراقبة اتفاق خفض الإنتاج بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك وخارجها، اليوم الخميس، برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك، وذلك بمقر منظمة أوبك في العاصمة النمساوية فيينا.

يشارك في الاجتماع وزراء الطاقة والنفط في العراق، الكويت، فنزويلا، سلطنة عمان، رئيس مؤسسة النفط الليبية، والأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو.

وقالت مصادر في منظمة أوبك، إن الاجتماع يبحث تقييم التزام الدول الأعضاء في اتفاق خفض الإنتاج بالحصص المتفق عليها..مشيرة إلى أنه سوف يعقد في وقت لاحق من مساء اليوم الاجتماع الوزاري الموسع رقم 177 للدول الأعضاء في منظمة أوبك لبحث سبل دعم الاستقرار والتوازن في سوق النفط الخام.

يذكر أن لجنة مراقبة اتفاق خفض الإنتاج تأسست في عام 2017 لمتابعة مستويات الإنتاج في 24 دولة هم أعضاء إعلان التعاون بين دول أوبك وخارجها.