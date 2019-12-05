وزير النقل: تشغيل أول مركب سياحي سريع من شرم الشيخ للغردقة السبت المقبل

قال وزير النقل كامل الوزير، إنه سيتم تشغيل "نفرتيتي" أول مركب سياحي سريع تنطلق من شرم الشيخ للغردقة، السبت المقبل، مشيرا إلى أن تشغيل المركب سيساهم بشكل كبير في الترويج السياحي وتوفير فرص العمل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم الخميس على هامش وصول 10 جرارات أمريكية إلى ميناء الإسكندرية.

وأضاف الوزير أن وزارة النقل ستقدم جديدا كل يوم، لافتا إلى التطوير الذي يشهده ميناء الإسكندرية من زيادة الأرصفة واتساع المخازن وغيرها، مشددا على أهمية تطوير العامل البشري والورش، منوها بأن كل الخطوات تسير بالتوازي في وقت واحد.

وقال الوزير، لعمال السكة الحديد: "لا تستمعوا إلى الشائعات"، متابعا: "حقكوا محفوظ بالقانون، والأرباح لمن يعمل فقط".